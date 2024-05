Kitzingen

04:00 Uhr

Schutzschirmverfahren bei Franken Guss: Jetzt spricht Unternehmer Josef Ramthun über die Sanierung

Der Geschäftsführende Gesellschafter von Franken Guss in Kitzingen, Josef Ramthun, glaubt fest an die Sanierung seiner Unternehmen.

Plus Für den Gießerei-Chef ist die Schieflage auch ein Weckruf: an die Geschäftspartner und vor allem an die Politik. Warum Ramthun Frust schiebt und Optimismus verbreitet.

Von Andreas Brachs

Josef Ramthun ist frustriert und zuversichtlich zugleich: Frust schiebt er wegen der politischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Zuversicht strahlt er mit Blick auf seine Unternehmen aus. Und das trotz des laufenden Schutzschirmverfahrens, eine Besonderheit im Insolvenzrecht, das die Kitzinger Gießerei Franken Guss selbst angestrebt hat, um sich aus eigener Kraft aus einer wirtschaftlichen Schieflage zu befreien.

"Franken Guss ist nicht insolvent, nicht zahlungsunfähig, nicht überschuldet", betont der Geschäftsführende Gesellschafter. Warum dann also ein Schutzschirmverfahren, das eine drohende Insolvenz verhindern soll? Ramthun spricht davon, dass seine Unternehmen – Franken Guss in Kitzingen, Sachsen Guss in Chemnitz – durch die Krisen der vergangenen Jahre aus der Balance geraten sind: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, steigende Zinsen, höhere Löhne und die Inflation ließen die Kosten nach oben schießen. Allein die Erhöhung der Stromkosten von 2022 auf 2023 habe 25 Millionen Euro betragen, rechnet der Unternehmer vor.

