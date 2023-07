"Schwarze Pfütze" Rottershausen: Wann der Landgasthof abgerissen wird und was dort entsteht - mit Bildern

Plus Zusammen mit Bürgermeister Nico Rogge machte sich die Redaktion an der Ruine des früheren Traditionslokals auf Spurensuche. Warum man das Gebäude nicht betreten darf.

Nachdem das einsturzgefährdete Dach der "Schwarzen Pfütze" vor längerer Zeit auf Geheiß des Landratsamts abgetragen werden musste, weist jetzt nur noch die untere Gebäudehülle auf die längst vergangenen goldenen Tage des einstigen Landgasthofs hin. Inzwischen ist nicht mal mehr der Schriftzug am Haus zu erkennen.

Der Eingang zu dem früheren Traditionslokal ist jetzt nahezu von Unkraut überwuchert. Auch dort, wo mal das Dach war, steht wildes Grün, weil der Wind etlichen Flugsamen beförderte, aus dem inzwischen Grünzeug in die Höhe schoss. Und wie sieht es im Inneren aus?