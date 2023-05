Aubstadt

09:30 Uhr

Schwarzgeld-Razzia beim TSV Aubstadt zieht weitere Kreise: Sozialversicherungsbeiträge in sechsstelliger Höhe veruntreut?

Plus Seit Donnerstagmorgen findet beim TSV Aubstadt eine Durchsuchung statt. Beamte des Zolls trugen Kisten aus dem Vereinsheim. Auch beim BFV klopfte der Zoll an.

Aufregung am Donnerstagmorgen in Aubstadt. Gegen halb sieben hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls bei Privatpersonen sowie auf dem Sportgelände des TSV Aubstadt mit einer Razzia begonnen. Am Morgen stehen Grüppchen vor dem Sportgelände zusammen, darunter Eltern, die ihre Kinder in den gegenüberliegenden Kindergarten gebracht haben und sich über das Großaufgebot des Zolls im 800-Einwohnerort wundern.

Zwei Autos des Zolls stehen vor der Glastür der Turn- und Festhalle Aubstadt. Beamte und Beamtinnen tragen gegen 9.30 Uhr braune Kartons aus dem Sportheim und verstauen diese in ihren Dienstwagen.

