04:00 Uhr

Schweinfurt am Tropf der Industrie: Wie die Stadt in fünf Jahren knapp 20 Millionen Euro verloren hat

Plus Die Gewerbesteuer ist eine der Haupteinnahmequellen Schweinfurts. Doch die goldenen Zeiten sind vorbei. Woran das liegt, wie es weitergeht und was Hoffnung macht.

Von Katja Beringer

2018 war ein Jahr, das in die Geschichte der Stadt Schweinfurt einging: 74 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen. Weder zuvor noch danach hat die Industriestadt so viel eingenommen. Und in den Rücklagen schlummerten 120 Millionen Euro, aus guten Zeiten. Die sind vorbei. 2019 rutschte die Gewerbesteuer ab, im Corona-Jahr 2020 fiel sie ins Bodenlose. Ohne den Rettungsschirm des Bundes, Kompensationszahlungen, hätte Schweinfurt es finanziell nicht geschafft.

Heute hat sich die Gewerbesteuereinnahme etwas erholt, so sicher und einträglich wie früher, ist sie aber längst nicht mehr. Warum das so ist, was diese Entwicklung für die Industriestadt bedeutet und was Schweinfurt tun kann, diese Fragen hat die Finanzreferentin der Stadt Schweinfurt, Anna Barbara Keck, der Redaktion beantwortet.

