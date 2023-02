Würzburg

06.02.2023

Schweinfurt first? Warum jetzt wieder über einen neuen Namen für die Technische Hochschule diskutiert wird

Schweinfurt ist stolz auf seine Hochschule, was auch auf Ortsschildern zum Ausdruck kommt. Nach der Umbenennung in "Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt" wollen manche am Namen drehen.

Plus Seit 50 Jahren rangiert Würzburg vor Schweinfurt im Namen der früheren Fachhochschule. Muss das immer so bleiben? Die CSU in der Kugellagerstadt hätte es gern anders.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Sie brauchen einander und konnten doch bis heute eine gewachsene Rivalität nicht gänzlich ablegen. Unterfrankens große Städte Würzburg und Schweinfurt – so verschieden sie sind, so pragmatisch ist ihre Beziehung. Man findet zusammen, wo es beiden nutzt. Ansonsten beäugt man sich, und im Zweifel ist einem das Hemd näher als der Rock. Aktuelles Beispiel: Ein Vorstoß der Schweinfurter CSU, was den Namen der gemeinsamen Hochschule angeht.

