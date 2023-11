Würzburg/Schweinfurt

14:55 Uhr

Schweinfurt top: Schuldneratlas zeigt, warum Mainfranken nach wie vor eine Insel der Glückseligen ist

Plus Eigentlich ist Überschuldung für die Menschen in Mainfranken kaum ein Thema, schon gar nicht im Kreis Schweinfurt. Doch der Teufel steckt im Detail.

Schweinfurt ist spitze: Kaum sonstwo in Deutschland sind so wenige Menschen überschuldet wie in dem mainfränkischen Landkreis. Allerdings tut sich zur Stadt Schweinfurt eine Kluft auf: Liegt die Überschuldungsquote im Landkreis bei 4,06 Prozent, sind es in der Industriestadt 8,81 Prozent. Das geht aus dem jährlichen Schuldneratlas hervor, den die Auskunftei Creditreform am Mittwoch veröffentlichte.

Demnach liegt der Kreis Schweinfurt hinter Eichstätt (3,54) und Erlangen-Höchstadt (3,9) auf dem dritten Platz. Überhaupt dominiert Bayern die Spitzengruppe: Unter den 400 Stadt- und Landkreisen in Deutschland werden die ersten 70 Plätze fast nur von Kommunen aus dem Freistaat belegt. Das zeigt: Was die Schuldenlast seiner Bevölkerung angeht, ist Bayern eine Insel der Glückseligen.

