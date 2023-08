Schweinfurt

17:00 Uhr

Schweinfurt verliert vor Verwaltungsgericht: Wohnmobile dürfen bald wieder rund um das Leopoldina parken

Das Parkverbot für Wohnmobile und Wohnwägen am Hochfeld führt dazu, dass diese nun oft in der Harald-Hamberg-Straße nach der Brücke abgestellt wurden. Im Stadtteil Steinberg gibt es eine solche Regelung nicht.

Plus Das Thema Parken rund um das Krankenhaus im Schweinfurter Stadtteil Hochfeld ist ein heikles. Warum die Klage eines Wohnmobil-Besitzers große Folgen hat.

Von Oliver Schikora

Es ist ein Paukenschlag des Verwaltungsgerichts Würzburg, der vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner im Schweinfurter Stadtteil Hochfeld aufhorchen lässt: Die Halteverbotszone der Stadt in dem Gebiet wurde per Gerichtsbeschluss aufgehoben. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, dürfen nicht nur Autos und Motorräder am Straßenrand stehen, sondern wieder Wohnmobile, Anhänger und Wohnwägen.

Es war der Landtagswahlkampf vor fünf Jahren, Sommer 2018. Die CSU in Schweinfurt sowie der Landtagsabgeordnete Gerhard Eck riefen zum großen Park-Gipfel ans Leopoldina-Krankenhaus. Treffpunkt Bushaltestelle Hennebergstraße, Vorstellung des Konzeptes, wie die Bedürfnisse der Mitarbeitenden des Krankenhauses, der Patientinnen und Patienten und der dort Wohnenden in Einklang gebracht werden sollen. Die Zeitpläne waren ehrgeizig, eingehalten wurden sie nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

