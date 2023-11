Schweinfurt: Warum ein Wernecker seine Haustier-Ziege Noah an der Leine durch die Innenstadt führt

Plus Wenn Klaus Ankenbrand mit seiner Zwergziege Noah in Schweinfurt unterwegs ist, bieten die beiden ein skurriles Bild. Doch dahinter verbirgt sich eine traurige Geschichte.

Ein schwarzes Mäntelchen, ein Halsband und zwei kleine Hörner: Wenn Klaus Ankenbrand seinen Noah durch die Schweinfurter Innenstadt führt, ist dem auf den ersten Blick etwas skurrilen Paar die Aufmerksamkeit sicher. Denn was, beziehungsweise wen der 56-Jährige da an der Leine hält, ist kein gewöhnliches Haustier.

"Das ist Noah. Er ist eine Zwergziege", stellt Klaus Ankenbrand seinen tierischen Begleiter vor. "Der darf öfter mit, wenn ich in die Stadt gehe, zum Einkaufen oder zum Arzt", sagt er. Eigentlich wohnen die beiden nämlich auf einem Hof bei Werneck; mit der ganzen "Bagage", wie der 56-Jährige seine Tiere scherzhaft nennt. "Ich habe normale Gänse, Höckergänse, eine Smaragdente, Laufenten, Cayuga-Enten, eine normale Ziege und 18 Zwergziegen – wie Noah", sagt Ankenbrand.