Schweinfurter Familie geschockt: Mitten im Wohngebiet hat ein Keiler ihren Hund angegriffen und schwer verletzt

Plus Hund Frida geht es nach dem Keiler-Angriff wieder besser. Doch ihre Familie fragt sich, warum nicht mehr gegen die Wildschweinplage in der Stadt getan wird.

Von Susanne Wiedemann

Detlev Horn geht wie viele Schweinfurter Hundebesitzer gerne vom Zeilbaum Richtung Höllental spazieren. Die Horns wohnen gleich ums Eck. Die Horns haben zwei Hunde. Jule, ein Großer Schweizer Sennenhund und Frida, ein Broholmer. Jule ist älter und ein bisschen langsamer, sie lässt Herrchen und Mitbewohnerin Frida vorausgehen. Das ist Routine.

Was aber am 21. April kurz vor sechs Uhr passiert, hätte sich der Schweinfurter wohl nie träumen lassen. Seine Hündin Frida wird von einem Keiler angegriffen und schwer verletzt. Jule passiert nichts, sie bleibt am Fußweg sitzen, als sich das Drama abspielt.

