Schweinfurter Faschingszug 2023: Die schönsten Fotos und Eindrücke vom Faschingsdienstag

Plus Über 25.000 Menschen kamen zum Schweinfurter Faschingszug und feierten eine ausgelassene Party. Welche Wägen und Gruppen die besten waren.

Der Faschingszug 2023 in Schweinfurt, er brach alle Rekorde: Über 25.000 Menschen kamen, säumten dicht gedrängt die Straßen entlang des sechs Kilometer langen Umzugs bis zum Marktplatz und feierten während und nach dem Zug ausgelassen, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Fasching angesagt war. Der Vielfalt an Kostümen, fantasievollen Wägen und begeisternden Tanzgruppen war dabei keine Grenze gesetzt. Das Wetter war bestens.