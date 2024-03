Schweinfurter Haus in der Rhön jetzt geschlossen: Zoff zwischen Pächter und Rhönklub noch nicht beendet

Plus Das beliebte Ausflugsziel am Gangolfsberg hat seit einigen Tagen nicht mehr geöffnet. Warum der Rhönklub Schweinfurt aber auch weiterhin keinen neuen Pächter suchen kann.

Die Wandersaison 2024 startet allmählich in der Rhön, gleichzeitig hat das Angebot an Anlaufstellen für die Rhön-Besucher weiter abgenommen. Nicht nur das Neustädter Haus ist seit einiger Zeit geschlossen und die Milseburghütte muss erst wieder neu gebaut werden, seit wenigen Tagen hat nun auch das Schweinfurter Haus nicht mehr geöffnet.

"Gaststätte ab sofort bis auf weiteres geschlossen", ist auf zwei Anschlägen vor und an dem beliebten Wanderziel unterhalb des Gangolfsberges zu lesen. Offensichtlich hat Pächter Franz-Josef Dresch die Bewirtung eingestellt, nachdem das Ausflugslokal zuletzt nur noch am Samstag und Sonntag geöffnet war. Damit hat er wohl einen ersten Schlussstrich im Streit um die Bewirtung des Hauses gezogen.