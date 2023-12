Schweinfurt

11:00 Uhr

Schweinfurter wollten überdimensioniertes Einkaufszentrum nicht: Soll die Stadt die Fläche kaufen?

Kann die Stadt diesen gut 2,5 Hektar großen Acker in Oberndorf zurückkaufen, um zu verhindern, dass hier in Zukunft ein weiterer Versuch zum Bau eines Einkaufszentrums getätigt wird? Die Verwaltung prüft nun einen Antrag von Ulrike Schneider.

Am 8. Oktober gab es nicht nur die Landtagswahl, sondern auch einen Bürgerentscheid in Schweinfurt, gegen ein geplantes Einkaufszentrum am Ortsrand des Schweinfurter Stadtteils Oberndorf, nahe der Autobahn 70. Er brachte ein für viele überraschendes Ergebnis: Mit glasklarer Mehrheit sprachen sich die Schweinfurter für das Anliegen der Bürgerinitiative aus, dieses von der Auriga GmbH aus Bayreuth geplante Projekt auf einer rund 2,5 Hektar großen Ackerfläche nicht zu verwirklichen.

Von den über 18.000 Bürgerinnen und Bürgern, die abstimmten (47,6 Prozent der Wahlberechtigten), sprachen sich 13.609 für den Erhalt der Ackerfläche aus. Nur 4574 wollten das Trio aus Supermarkt, Discounter und Drogeriemarkt. Der Bauausschuss vollzog vor einigen Wochen den Bürgerentscheid dahingehend, dass die Arbeit an dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan offiziell eingestellt wurde und der Flächennutzungsplan nicht geändert wird.

