Schweinfurter Zoll deckt System der Schwarzarbeit auf: Bauunternehmer holte über Tarnfirma Arbeiter aus dem Ausland

Plus Über eine ausländische Scheinfirma rekrutierte ein 53-Jähriger türkische Arbeitskräfte. Nun schickt ihn das Landgericht Würzburg für fast dreieinhalb Jahre hinter Gitter.

Die jahrelange Beschäftigung ausländischer Schwarzarbeiter kommt eine Baufirma aus Unterfranken teuer: Nun kam der Zoll in Schweinfurt dem Unternehmen auf die Schliche, das über Jahre hinweg die Anwerbung der Arbeiter konspirativ über eine Tarnfirma im Ausland organisiert hatte. Der 53-jährige Geschäftsführer des Bauunternehmens wurde vom Landgericht Würzburg bereits zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten verurteilt.

Die Beweisaufnahme habe den Einsatz der Schwarzarbeiter für Maurer-, Schaler- und Eisenflechtarbeiten auf Baustellen quer durch Deutschland belegt – und zwar über Jahre hinweg. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls ging von einem Tatzeitraum von Oktober 2018 bis Juli 2020 aus.