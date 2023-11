Schweinfurts Linke und die Wagenknecht-Partei: Wie geht es weiter?

Plus Die Linken-Politikern Sahra Wagenknecht ist aus ihrer Partei ausgetreten. Folgen ihr aus Schweinfurt nach Klaus Ernst noch weitere Mitglieder?

Seit über 15 Jahren gibt es die Linke im Schweinfurter Stadtrat, in Fraktionsstärke mit mindestens drei Stadträtinnen und Stadträten. Doch wie gestaltet sich die Zukunft der Fraktion, nachdem die eigene Partei durch den Austritt von Sahra Wagenknecht und ihre Ankündigung, eine neue Partei gründen zu wollen, vor einer Zerreißprobe steht? Harmonischer, als es von politischen Gegnern im Stadtrat erhofft wird.

Bei einem Pressegespräch zeigten sich die amtierenden Linken-Stadträte Frank Firsching, Robert Striesow und Andrea Greber in demonstrativer Einigkeit und gegenseitigem Vertrauen zueinander. Auch, wenn sie durchaus unterschiedliche Ansichten zum Thema Wagenknecht haben und auch nicht alle in der Partei bleiben. Klar ist: "Die Fraktion der Linken wird bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 weiter zusammen arbeiten", betont Frank Firsching.