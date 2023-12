Würzburg

11:33 Uhr

Schwelbrand in der Würzburger Altstadt noch rechtzeitig entdeckt

Ein Schwelbrand in Würzburg wurde am Mittwochabend von der Feuerwehr gelöscht.

Von Bearbeitet von Franziska Schmitt Artikel anhören Shape

Brandgeruch und Brandrauch bemerkte eine Bewohnerin am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, in einem Zimmer ihrer Dachgeschosswohnung in der Unteren Johannitergasse. Geistesgegenwärtig machte sie die Tür des Raums zu, verließ die Wohnung und rief die Integrierte Leitstelle über die Notrufnummer 112 an und erwartete die Feuerwehr auf der Straße am Hauseingang.

Brandgeruch und Brandrauch bemerkte eine Bewohnerin am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, in einem Zimmer ihrer Dachgeschosswohnung in der Unteren Johannitergasse. Geistesgegenwärtig machte sie die Tür des Raums zu, verließ die Wohnung und rief die Integrierte Leitstelle über die Notrufnummer 112 an und erwartete die Feuerwehr auf der Straße am Hauseingang. Die Feuerwehr entdeckte dann hinter einer Gasheizung einen schwelenden und verkohlten Holzbalken in der Außenwand. Dieser wurde von innen von Einsatzbeamten unter Atemschutz und von außen mit Hilfe der Drehleiter freigelegt und abgelöscht. Die Heizung wurde dazu mit Hilfe der Mainfrankennetze und des hinzugezogenen Kaminkehrers demontiert. Weitere Ausbreitung verhindert Eine weitere Ausbreitung des Feuers und des Rauches konnte durch den Einsatz der Feuerwehr so verhindert werden. Die Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Insgesamt waren 18 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, 18 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Durch das besonnene Handeln der Frau konnte Schlimmeres verhindert werden. Sie blieb glücklicherweise unverletzt, teilt die Feuerwehr mit. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Bewohner insbesondere auch im Schlaf durch Rauchwarnmelder vor den Gefahren eines Brandes rechtzeitig gewarnt werden können. Diese sind auch gesetzlich für alle Wohnungen vorgeschrieben. Bei Einzelgasöfen und Gasthermen, wie sie in Altbauten häufig noch anzutreffen sind, werden zusätzlich noch Kohlenmonoxidwarner (CO-Warner) empfohlen. Kurz vorher zu zwei Alarmen ausgerückt Kurz zuvor war die Berufsfeuerwehr erst zu zwei Alarmen von automatischen Brandmeldeanlagen gefahren. Bei einem Hotel in der Zellerau handelte es sich um einen Fehlalarm, ausgelöst durch eine technische Störung und in einem Studentenwohnheim im Frauenland wurde der Brandmelder durch angebranntes Essen ausgelöst.

Themen folgen