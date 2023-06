Würzburg

18:30 Uhr

Schwerer Stand für Björn Höcke in Würzburg: Großer Gegenprotest verhindert AfD-Kundgebung zum Jahrestag der Messerattacke

Insgesamt um die 3000 Menschen demonstrierten am Sonntag in der Innenstadt in Würzburg gegen die Vereinnahmung des Messerangriffs am Barbarossaplatz vor zwei Jahren durch die AfD. Die rechtspopulistische Partei hatte für den Nachmittag einen Schweigemarsch und einen Auftritt des rechtsextremistischen Politikers Björn Höcke angekündigt.

Von Katja Glatzer, Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Mit lautstarkem Gegenprotest ist am Sonntagnachmittag eine geplante Veranstaltung der AfD mit dem Rechtsextremisten Björn Höcke auf dem Würzburger Marktplatz verhindert worden. Die Stadtverwaltung schätzt die Zahl der Protestierenden auf 3000, die Polizei spricht von 1200.

Die AfD wollte den zweiten Jahrestag des schrecklichen Messerangriffs, bei dem ein psychisch kranker Mann aus Somalia drei Frauen getötet und zahlreiche weitere Menschen teilweise schwer verletzt hat, für eine politische Kundgebung nutzen. Dazu kam es nicht, weil Höcke und etwa 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der AfD-Veranstaltung von Gegendemonstranten mit einer Sitzblockade daran gehindert wurden, das Rednerpult am Unteren Markt zu erreichen.

