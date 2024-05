Estenfeld

Hunderte Feuerwehrkräfte bei schwerem Unwetter im Landkreis Würzburg im Einsatz: Ein Mann stirbt in seinem Keller

Stundenlang war die Feuerwehr auch in Estenfeld unterwegs, um den Schlamm zu bändigen, der ins Dorf gespült worden war. Im Hausener Ortsteil Fährbrück starb ein Mann in seinem Keller.

Plus Die Feuerwehren im nördlichen Landkreis Würzburg waren in der Nacht zum Freitag stundenlang im Einsatz, um Massen von Schlamm und Wasser zu bändigen.

Von Gerhard Meißner, Irene Konrad

Hunderte von Feuerwehrkräften waren nach einem schweren Unwetter in der Nacht zum Freitag im nördlichen Landkreis Würzburg im Einsatz. Über viele Straßen ergossen sich Schlammmassen. Zahllose Keller und Garagen waren nach Auskunft von Kreisbrandrat Michael Reitzenstein vollgelaufen, weil die Gullys verstopften oder die Kanalisation die Wassermengen nicht mehr aufnehmen konnte. Besonders tragisch ist der Tod eines Mannes, der in einem Anwesen im Hausener Ortsteil Fährbrück starb.

Stromschlag als Todesursache ist nicht sicher erwiesen

Unter Berufung auf Informationen der Feuerwehr war am Freitagmorgen berichtet worden, dass der Mann in seinem vollgelaufenen Keller einen Stromschlag erlitten hat. Beim Eintreffen der First Responder der Feuerwehr Hausen sei der Mann bereits tot gewesen, so ein Mitglied der Feuerwehr. Die Polizei konnte die Todesursache nicht bestätigen. "Wir müssen zunächst von einem häuslichen Unfall mit unklarer Ursache ausgehen", so ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Ob tatsächlich ein Stromschlag die Todesursache war, müsse eine Obduktion klären.

