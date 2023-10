Sanderau

13:00 Uhr

Schwimmbad-Flashmob auf dem Würzburger Marktplatz: "Öffnet unser Sandermare!"

Rund 20 Menschen versammelten sich am Samstag zu einem Flashmop auf dem Marktplatz. Ihre Forderung: "Öffnet unser Sandermare!"

Plus Das Hallenbad im Stadtteil Sanderau steht seit fast zwei Jahren nur noch für Schwimmunterricht und Vereine zur Verfügung. Das ärgert ein paar Würzburger.

Während der Pandemie war es fast zwei Jahre lang geschlossen, inzwischen dürfen wegen fehlendem Personal und Sicherheitsmängeln im sanierungsbedürftigen Sandermare nur noch Schulklassen und Vereine schwimmen. Mit einem Flashmob haben am Samstag gut 20 Bürgerinnen und Bürger am gefordert, die Mängel zu beheben und das fast 90 Jahre alte Hallenbad so schnell wie möglich wieder zu öffnen.

Einige kamen mit Badekappen und Bademänteln, andere hatten Schwimmnudeln dabei. "Wir warten jetzt schon fast zwei Jahre! Öffnet unser Sandermare!!!" hatte einer der Teilnehmer auf ein großes Stück Karton geschrieben. Zuletzt hatte die WVV-Tochter Würzburger Bäder (WBG) Mitte Juni auf Nachfrage mitgeteilt, dass es derzeit "wegen fehlender Entscheidungsgrundlagen" keinen Sanierungsplan und daher auch keinen Termin für eine mögliche Wiedereröffnung für das Gesundheitsbad gibt.

