Werneck

04:00 Uhr

Sechs tunesische Fachkräfte für Werneck: Die Orthopädische Klinik setzt auf OP-Personal aus dem Ausland

Plus Der Ärztliche Direktor der Klinik sieht den Bedarf an Orthopädie steigen und braucht mehr Personal. Darum gibt es in Werneck nun Hilfe aus Tunesien.

Es glich einem großen Festakt, was sich die Orthopädische Klinik Schloss Werneck für ihre neuen Mitarbeitenden überlegt hatte. Als die sechs Tunesierinnen und Tunesier über den roten Teppich das Café Balthasar betraten, standen da schon Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Christian Hendrich und die stellvertretende Landrätin Bettina Bärmann bereit, um sie, jeden einzeln, persönlich zu begrüßen. Rundherum Kameras und Mikrofone. Es sollten diverse Ansprachen folgen.

"Wir haben nach Arbeitskräften gerufen, aber ich sehe Menschen, die gekommen sind", sagte Chefarzt Hendrich in Richtung der neuen Arbeitskräfte, die nur wenige Tage später vorerst für ein Jahr als Krankenpflegehelfer anfangen sollten. Erst am Morgen der Begrüßung waren sie in Tunis in den Flieger gestiegen, bevor es für Oümayma Khashhoussy, Manel Daboussi, Hela Saaidi, Ala Eddine Rouissi, Houssem Boubaker und Fatma Saidani Ep Hammouda von Düsseldorf direkt nach Werneck ging.

