Willanzheim

04.05.2023

Seelische und körperliche Gewalt? Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen Kita-Mitarbeiterinnen in Willanzheim

Wurde im katholischen Kindergarten St. Martin in Willanzheim (Lkr. Kitzingen) Kindern seelische und körperliche Gewalt angetan? Die Würzburger Staatsanwaltschaft ermittelt.

Plus Drei Mitarbeiterinnen des Willanzheimer Kindergartens sind wegen angeblichen Fehlverhaltens in der Kleinkindgruppe freigestellt worden. Was aktuell bekannt ist.

Der Kindergarten St. Martin in Willanzheim (Lkr. Kitzingen) sieht sich mit dem Vorwurf von Gewalt gegen Kinder konfrontiert. Drei Erzieherinnen der Kleinkindgruppe sind bis zur Klärung freigestellt worden. Pressesprecherin Carolin Mäder bestätigt, dass am 28. März ein anonymer Hinweis auf mögliche körperliche und seelische Gewalt im Landratsamt Kitzingen eingegangen ist.

Gleich am nächsten Tag habe die Kita-Fachaufsicht die Einrichtung unangekündigt besucht, teilt Mäder mit. Es habe danach keine Anhaltspunkte für ein sofortiges Einschreiten gegeben. Einige Tage später habe sich dann das Erzbistum Bamberg gemeldet, das Träger des Willanzheimer Kindergartens ist. Im Austausch mit der dortigen Präventionsstelle und in anschließenden Elterngesprächen hätten sich Verdachtsmomente erhärtet, so die Sprecherin des Landratsamtes.

