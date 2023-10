Würzburg

04:00 Uhr

Seit 30 Jahren eine Institution der Würzburger Clubszene: "Ich bin wie ein Drogensüchtiger ohne Drogen"

Plus Nadine Hofmann ist Würzburgs dienstälteste Club-Barkeeperin und "erzog" Generationen von Feiernden. An was sie sich besonders erinnert.

Von Manuel Scholze Artikel anhören Shape

Sie ist fitter als jemals zuvor. Täglich läuft Nadine Hofmann zwischen zehn und zwanzig Kilometer, im Anschluss geht sie im Club Zauberberg in der Veitshöchheimer Straße zur Arbeit. Lauf-Rekordzeit: 46 Minuten auf zehn Kilometer, 92 Minuten auf die zwanzig. Und runter von 83 Kilogramm auf 60 Kilogramm innerhalb eines halben Jahres.

"Ich weiß nicht warum, aber mich kennen die Leute heute immer noch"

Trotz neuer Figur erkennen sie genügend Menschen, ob im Club oder auf der Straße: "Ich weiß nicht warum, aber mich kennen die Leute heute immer noch, obwohl ich selbst gar nicht mehr feiern gehe. Nicht mal in Bars gehe ich oder am Abend Essen. Und trotzdem sehe ich wieder vier Gäste aus den unterschiedlichsten Altersgruppen, wenn ich im Supermarkt im Oberdürrbach einkaufen bin. Das ist Wahnsinn", sagt sie dazu. Wahnsinn vielleicht, ein wirkliches Wunder aber nicht, schließlich steht die "Naddl" seit 30 Jahren hinter der Clubbar. Früher im Airport, heute im Zauberberg, in dem sie auch organisatorische Aufgaben übernimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen