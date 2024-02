Würzburg

04:00 Uhr

Sein Vater ist Würzburger Basketball-Legende: Wie Hannes Steinbach die großen Fußstapfen noch größer machen will

Hannes Steinbach im Trainingszentrum der Würzburger Baskets mit Vater Burkard: Der ist in Würzburg eine Basketball-Ikone - und in der Halle häufig dabei.

Plus Er ist Sohn einer Würzburger Sport-Ikone, aber sein Weg war nicht immer vorgezeichnet: Basketballer Hannes Steinbach zeigt, wie Talent und harte Arbeit zum Erfolg führen.

"Wo Burkhard Steinbach steht, steht schon mal kein anderer", sagte ein Trainer einst über das Würzburger Basketball-Urgestein. Jetzt schickt sich Sohn Hannes Steinbach an, die großen Fußstapfen des Vaters zu vergrößern. Und zumindest was die Schuhgröße betrifft, hat Steinbach Junior seinen Vater überflügelt. Größe 52 trägt er, sein Vater 51.

"Natürlich bin ich stolz auf ihn, weil er sich toll entwickelt hat", sagte der 53-Jährige beim Treffen im Trainingszentrum der Würzburg Baskets in der Zellerau über seinen Filius. Ende Januar gehörten Steinbach und seine Frau Petra auf der Tribüne zu einer ganzen Elterngruppe, die stolz auf ihre Söhne war: Denn Hannes spielte beim "Adidas Next Generation Tournament" in Podgorica in Montenegro. Das Turnier ist vergleichbar mit der "Youth Champions League" im Fußball, in der die Nachwuchsteams der höchsten europäischen Liga mitspielen.

