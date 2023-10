Partenstein

14.10.2023

Seit 15 Jahren umgeben von Strohballen: Ein Ehepaar aus Partenstein erzählt von seinem alternativen Langzeit-Wohnprojekt

Plus Christine und Hubert Bathon haben ein selbstgebautes Strohballenhaus. Von Tücken in der Bauphase, minimalistischen Grenzerfahrungen und einer besonderen Beziehung zum eigenen Grundstück.

Von Felix Hüsch Artikel anhören Shape

Der Weg durch den Garten ist ein echter Aufstieg. Einmal quer über das am Hang gelegene Grundstück durchs Grün, über die steinernen, unregelmäßig versetzten Stufen, an deren rechter Seite ein selbstgebauter, hölzerner Handlauf entlangführt. Am Ende der Treppe liegt das 2008 fertiggestellte Strohballenhaus. Mit seiner über die Jahre dunkler gewordenen Holzverkleidung erinnert es eher an eine große Gartensauna. „Vielleicht wird es ja mal eine“, sagt Hubert Bathon und lächelt. Der 65-Jährige hat zusammen mit seiner Ehefrau Christine 2001 das Grundstück in Partenstein erworben.

Fast 15 Jahre ist es her, dass er am oberen Teil des Gartens ein Strohballenhaus gebaut hat. Anders als beim konventionellen Hausbau mit Zement und Steinen, halten Stroh, Lehm und Holz als Bausubstanz her. Schließt man die Tür hinter sich, steht man im zwölf Quadratmeter großen Wohnraum, der nicht effektiver genutzt werden könnte.

