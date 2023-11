Seit 30 Jahren Sportreporter und schon mal vom Blitz getroffen: Rudi Dümpert, was fasziniert Sie am Amateurfußball?

Im Fußball-Podcast "Abseitsgespräche" spricht der 74-Jährige darüber, wie ihn der Blitz getroffen hat. Und warum Ausdauer und Beständigkeit wichtig sind – in allen Lebenslagen.

Er ist einer unserer dienstältesten freien Mitarbeiter, ein Reporter-Original im Grabfeld: Rudi Dümpert. Der 74-Jährige, der, wann immer es nicht gerade schüttet, mit seinem Moped zu den Terminen fährt, berichtet seit 1991 für unsere Lokalsport-Redaktion Bad Neustadt. Bevorzugt über den Fußball-Regionalligisten TSV Aubstadt und den Tischtennis-Bundesligisten TSV Bad Königshofen. In gut drei Jahrzehnten hat er reichlich Anekdoten gesammelt und dementsprechend viel zu erzählen.

In der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Abseitsgespräche" spricht Rudi Dümpert mit Michi Bauer über seine Erlebnisse auf den Sportplätzen. Aber auch darüber, wie ihn, natürlich am Sportplatz, einmal der Blitz getroffen hat. Bumm hat's gemacht - und der Rudi war am Boden gelegen. Er erinnert sich noch daran, wie er schon am Tag darauf wieder für die Redaktion im Einsatz war.

Wenn der Ex-Lehrer auf dem Sportplatz auf seine früheren Schüler trifft

Aber der Bad Königshöfer erzählt auch, warum der Vater ihm nach der Schule verboten hatte, Journalist zu werden. Wie er Lehrer wurde. Wie er heute beim Fußball immer wieder auf Spieler trifft, die mal seine Schüler waren - und wie er immer noch recht gerne schulmeistert. Dümpert verrät, was seine Frau dazu sagt, dass er manche Woche öfter auf dem Sportplatz ist als daheim. Und warum für ihn Beständigkeit und Ausdauer so wichtig sind - in allen Lebenslagen.

Die neue Folge jetzt hier hören:

Den Podcast finden Sie auch hier: