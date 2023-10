Würzburg

27.10.2023

Seit knapp einer Woche in Betrieb: Das ist die erste Bilanz der neuen fest installierten Blitzer in Würzburg

Seit knapp über einer Woche sind die drei neuen fest installierten Blitzer im Betrieb. Hier im Foto fahren Autos am Blitzer an der Konrad-Adenauer Brücke in Würzburg vorbei.

Plus Vor knapp über einer Woche wurden die drei neuen festen Blitzanlagen in Würzburg installiert. Grund genug, um bei der Stadt nachzufragen, wie viele Fahrzeuge bislang geblitzt wurden.

Von Sophia Scheder

Noch haben sich die Fahrzeugführer in Würzburg scheinbar nicht an die drei neuen fest installierten Blitzer gewöhnt. Seit knapp über einer Woche sind sie an der Nordtangente, am Stadtring Süd und an der Konrad-Adenauer-Brücke in Betrieb. Ziel ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit und mehr Lärmschutz für die Anwohner. Nach Auskunft der städtischen Pressestelle wurden bislang rund 2700 Autos und Krafträder geblitzt.

Am 19. Oktober wurden die Blitzer gegen Mittag eingeschaltet. Leider, erklärt Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt Würzburg, reichen die aktuellen Auswertungen nur bis zum 25. Oktober. Die Bilder würden sich dabei fast gleichmäßig auf alle drei Geräte aufteilen. Rund 900 Fahrzeuge seien demnach pro Gerät eingefangen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

