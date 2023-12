Selbsternannter "Gesundheits-Guru" Robert Franz: Würzburger Gericht verbietet neuartige Augenkapseln aus Beeren

Plus Das Landratsamt wollte das Nahrungsergänzungsmittel aus dem Verkehr ziehen. Doch der Mann aus dem Landkreis Würzburg klagte dagegen. Das ist der Hintergrund.

Wieder einmal ist der selbsternannte "Gesundheits-Guru" Robert Franz mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gescheitert. Bereits im vergangenen Jahr hatte er gegen das Landratsamt Würzburg geklagt, weil es zwei seiner Produkte verboten hatte, nachdem sie vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) als gesundheitsschädigend eingestuft worden waren. Nun das Déjà-vu.

Mit seiner Firma Dogenesis GmbH wehrte sich Franz gegen das Verbot seines Produktes "Maqui-Augen-Kapseln". Ob sie ebenfalls gesundheitsschädigend sind, ist noch nicht klar, aber genau darum geht es: Denn die Wirkung der Kapseln ist aufgrund ihrer neuen Zusammensetzung noch nicht bekannt.