Selbstgebasteltes Solarkraftwerk: 72-Jähriger wird bei Explosion schwer verletzt

Beim Versuch ein Solarkraftwerk für den Balkon selbst zu bauen, iist es zu einer Explosion in Bad Brückenau gekommen, bei der ein 72-Jähriger schwer verletzt worden ist.

Bei einer Explosion in einer Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses ist am späten Samstagnachmittag der Wohnungsinhaber verletzt worden. Der 72-Jährige hatte sich nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Bad Brückenau aus einer Solarbatterie, einer Balkonsolaranlage und diversem weiterem Elektrozubehör ein eigenständiges, kleines Solarkraftwerk gebaut, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht.

Dieses unsachgemäß zusammengeschaltete und verdrahtete Konstrukt explodierte auf Grund eines technischen Defektes, heißt es weiter. Während der Explosion befand sich der 72-Jährige in unmittelbarer Nähe und wurde schwer verletzt . Er wurde in eine Klinik im Landkreis gebracht.

