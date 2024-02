Seltene Erkrankung: Wenn Sehen, Hören und Riechen nicht mehr selbstverständlich funktionieren

Plus Am 29. Februar ist der Tag der seltenen Erkrankungen. Wie sich Kerstin Reichert aus Schweinfurt von einer besonders seltenen Erkrankung nicht unterkriegen lässt.

Kerstin Reichert (50) aus Schweinfurt leidet am Refsum-Syndrom, einer Stoffwechselstörung, die statistisch gesehen nur einmal unter einer Millionen Menschen vorkommt. Betroffene können keine Phytansäure verstoffwechseln, die dann die Nervenzellen zerstört. Zuerst die empfindlichen Seh- und Gehörnerven, schließlich verschwindet der Geruchsinn, aber auch Organe und Muskeln werden angegriffen, es kann zu Lähmungen kommen.

Kerstin Reichert weiß, dass eine frühzeitige Diagnose viele ihrer Ausfallerscheinungen verhindert hätte. Sie selbst hatte schon im Jugendalter erste Symptome, diagnostiziert aber wurde sie erst im Alter von 49 Jahren. Das war 2022.