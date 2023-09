Seniorin lag mehr als drei Jahre tot in der Wohnung: Nach Obduktion soll jetzt DNA-Abgleich Identität bestätigen

Anfang 2020 stirbt eine Frau, ihr Mann lebt mit der Leiche weiter in der Wohnung. In dem tragischen Fall sind die Ermittler nun einen Schritt weiter. Das ist der Stand.

Im Fall einer Frau, die dreieinhalb Jahre lang tot in ihrer Wohnung in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) gelegen war, liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. In der vergangenen Woche war die Tote von der Polizei gefunden worden. Wie Florian Sommer, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Mosbach, am Mittwoch auf Anfrage erklärte, gibt es auch nach der rechtsmedizinischen Untersuchung der Leiche in Würzburg "keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden".

Die Ermittler wollen laut Sommer nun noch durch einen DNA-Abgleich die Identität der Toten, die heute 79 Jahre alt wäre, zweifelsfrei bestätigen. Danach dürften die Ermittlungen in dem Fall eingestellt werden, teilt der Sprecher mit.

Fragen zum Ehemann bleiben offen

Am Dienstag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft den Fund der Leiche in einem Mietshaus im Wertheimer Ortsteil Lindelbach bestätigt. Der Ehemann der Seniorin soll demnach zuletzt mit der Leiche in der Wohnung gelebt haben. Wie lange sei unklar, sagt Staatsanwalt Sommer, der sich zu dem Mann nicht weiter äußern wollte.

Der Ortsvorsteher von Lindelbach, Egon Schäfer, zeigte sich in einem Beitrag des SWR schockiert: Zwar habe man in dem 500-Einwohner-Dorf bemerkt, dass die Frau lange nicht mehr gesehen wurde. Nach Gesprächen mit dem Ehemann habe man sich aber nichts weiter gedacht. Dem Bericht zufolge hatte die Polizei nach einem Hinweis von Angehörigen die Wohnung des Ehepaars durchsucht und die Leiche der Frau entdeckt.