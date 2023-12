Serdar Somuncu vor Abschiedsauftritt in Würzburg: Sein möglicherweise letztes Interview überhaupt

Plus Der Schauspieler und Kabarettist erklärt, warum er keine Lust mehr hat, auf die Bühne zu gehen. Und was er als Künstler als nächstes vorhat.

Abschiedstournee: Der Schauspieler, Satiriker, Autor, Kabarettist und Musiker Serdar Somuncu, 55, verabschiedet sich von der Bühne und zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Am 16. Dezember tritt er noch einmal mit dem Programm "Seelen Heil! - Das Vierte Reich" im Würzburger CCW auf.

Somuncu war über Jahre mit Live-Auftritten in großen Hallen, Radio- und Fernsehpräsenz und Podcasts eine der prominentesten und immer wieder kontroversesten Medienfiguren Deutschlands. Nun hat er keine Lust mehr. Im Interview, das möglicherweise sein letztes ist, erklärt er, warum.