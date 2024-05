Schweinfurt

16:30 Uhr

"Sex zu haben, war besser als geschlagen zu werden": Im "Go&Change"-Prozess wurden die Verletzungen des Opfers sichtbar

Plus Vor dem Schweinfurter Gericht wurden Videos der Frau gezeigt, die von Kai K. misshandelt worden sein soll. Ein Rechtsmediziner äußerte sich zu den Verletzungen.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske, Lisa Marie Waschbusch

Die Lippen der Frau sind deutlich geschwollen. An Augen und Hals zeichnen sich Hämatome ab. Ihr Blick flackert, immer wieder stockt die Stimme, während sie erzählt. Am Freitag wurde im Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" im Landgericht Schweinfurt ein Video der polizeilichen Vernehmung der 30-Jährigen gezeigt, die von Kai K. am 17. Mai 2023 vergewaltigt und verletzt worden sein soll.

"Wenn ich gehen wollte, hat er mich festgehalten." Die 30-Jährige während der polizeilichen Vernehmung

In der rund eineinhalbstündigen Aufnahme, die die Kriminalpolizei einen Tag nach der mutmaßlichen Tat angefertigt hat, berichtet die Frau, was ihr in dem früheren Kloster zugestoßen sein soll, das die Gemeinschaft in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) bewohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen