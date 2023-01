Würzburg

13:06 Uhr

Sexuelle Belästigung: Bistum Würzburg zeigt in Schweinfurt Vorwürfe gegen Diakon an

Die Diözese Würzburg zeigte die Vorwürfe bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Schweinfurt an.

Plus Der Generalvikar untersagt einem Diakon die Ausübung seines Dienstes. Die Diözese hat sich bereits an die Staatsanwaltschaft gewandt. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Von Jonas Keck

Generalvikar Jürgen Vorndran hat einem Diakon im Ruhestand bis auf Weiteres untersagt, den Dienst auszuüben. Wie die Pressestelle des Bistums Würzburg am Donnerstagabend mitteilte, werde dem Mann ein "sexuelles Fehlverhalten gegenüber einer erwachsenen Person" vorgeworfen, das sich erst vor Kurzem ereignet haben soll. Bis zur Klärung des Sachverhalts dürfe er seine Aufgaben in der Seelsorge nicht ausüben. Der Ruhestandsdiakon hatte zuletzt noch einen befristeten Seelsorgeauftrag, teilte die Pressestelle auf Anfrage der Redaktion mit.

