Haßfurt

17:00 Uhr

Sie gehen in alle Welt: Konfitüren aus Haßfurt haben sich zu einem wahren Exportschlager entwickelt

Die Maintal-Konfitüren GmbH ist in der Industriestraße in der Kreisstadt Haßfurt des Landkreises Haßberge zu Hause.

Plus Auch Scheichs essen gerne Süßes: Das Unternehmen Maintal Konfitüren hat vom Wirtschaftsministerium den Exportpreis Bayern 2023 in der Sparte "Genussland" erhalten.

Von Wolfgang Sandler Artikel anhören Shape

Sie sind nicht nur in der Region beliebt, sondern ein wahrer Exportschlager: Konfitüren von Maintal in Haßfurt. Das Unternehmen exportiert mittlerweile in 30 Länder auf vier Kontinenten, zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien und Uruguay. Und kooperiert gerne mit den Kundinnen und Kunden vor Ort. So knüpft Maintal etwa Kontakte mit der Palastküche von Dubai, um für die dortigen Gaumen Konfitüren-Muster anfertigen zu können.

Und so konnte die Konfitürenmanufaktur aus der Kreisstadt nun den Exportpreis 2023 des Bayerischen Wirtschaftsministeriums im Bereich "Genussland" entgegennehmen. Dieser Preis wurde zum dritten Mal ausgelobt, Platz drei konnte "Maintal" bereits erreichen. "Die Preisträger haben die Chancen der Globalisierung genutzt", so Staatssekretär Tobias Gotthardt laut Mitteilung seines Ministeriums bei der Verleihung, "und sind Leuchttürme für das Qualitätssiegel 'Made in Bavaria'." Mit der Auszeichnung wolle man weitere kleine Unternehmen motivieren, den Weg ins internationale Geschäft zu wagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen