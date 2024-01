Sie suchen seit einem Jahr einen neuen Hausarzt: Ehepaar Geiger aus Burgwallbach in der Rhön ist verzweifelt

Plus Robert und Karin Geiger sind auf medizinische Hilfe angewiesen, doch die Hausarztpraxen in der Umgebung sind überfüllt. Ihre Suche verlief bisher erfolglos.

Burgwallbach, ein Ortsteil von Schönau im Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Wohnung von Karin und Robert Geiger ist ein heimeliger Zufluchtsort an diesem kalten Wintertag. Holzdecken sorgen für eine urige Atmosphäre, Stofftiere sitzen auf Sofas und Sesseln, der Schlag einer Wanduhr erfüllt alle paar Minuten den Raum. Auf dem Tisch liegen eine bunte Blechdose, Deko - und zwei Medikamentendosierer. Einer für Robert Geiger, einer für seine Frau Karin. Beide sind mit Tabletten in verschiedenen Formen und Größen gefüllt.

Karin und Robert Geiger benötigen diese Medikamente täglich. Sie sind schwer krank und auf regelmäßige Besuche beim Hausarzt angewiesen. Das Problem: Allgemeinmediziner Dr. Peter Metz in Windshausen, der das Ehepaar betreute, hat Ende 2023 seine Praxis geschlossen. Und die Geigers fanden seither – trotz einjähriger Suche, wie sie sagen – keinen Arzt im Umkreis, der sie aufnehmen konnte.