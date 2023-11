Haßfurt

19:30 Uhr

Sieben Stunden Verhandlung um erschossene Hündin Mara in Haßfurt: Appelle des Richters prallen am angeklagten Jäger ab

Plus Der 77-jährige Jäger hatte den Strafbefehl nicht akzeptiert, seit Montag steht er deshalb vor dem Amtsgericht. In der Verhandlung beharrte er darauf, unschuldig zu sein.

Musste die Hündin Mara am 18. Juli 2022 auf einer Wiese nördlich des Kraftwerks Knetzgau im Landkreis Haßberge wirklich sterben? Das Amtsgericht Haßfurt versucht es an diesem Montag zu klären. Es wird ein Verhandlungsmarathon von sieben Stunden, bei dem zwei Fragen im Mittelpunkt stehen: Ist der Schuss auf den Hund der Rasse Alaskan Malamute jagdgerecht gewesen, weil dieser – wie der angeklagte Jäger und Jagdpächter sagt – einen Hasen gehetzt habe und kurz davor gewesen sei, den Hasen zu reißen? Und: Stimmt diese Schilderung des Jägers überhaupt?

In den sieben Stunden Verhandlung kommen der Angeklagte, seine Ehefrau, die Hundebesitzer Oswald Helm und Birgit Brunner, zwei Polizisten sowie als Gutachter ein Jagdberater und ein Vertreter der Jagdbehörde am Landratsamt zu Wort. Viele Aussagen also in einem Prozess, in dem es um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geht. Dabei ist der Jäger überhaupt erst vor Gericht gelandet, weil er Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte.

