Würzburg

11:00 Uhr

Simone Kirch hat plötzlich "einen Knubbel in der Brust gespürt": Wie der Krebs das Leben der Würzburgerin veränderte

Plus Simone Kirch spricht über ihre Entwicklung von der Brustkrebs-Diagnose bis zur Heilung und über die Rolle von Frauenpower. Jetzt wird sie in Würzburg selbst aktiv.

Von Marie Allmansberger

Simone Kirch aus Würzburg erkrankte mit 30 Jahren an Brustkrebs. Der Krebs stellte ihr Leben auf den Kopf. Sie berichtet von ihrer Diagnose, dem Heilungsprozess, wie ihr der Verein "LebensHeldin!" Kraft schenkt und der Entscheidung, eine eigene "LebensHeldin!"-Ortsgruppe in Würzburg zu gründen.

Simone Kirch: Mein Leben hat sich um 180 Grad gewendet. Zum Zeitpunkt der Diagnose war ich beruflich sehr eingespannt und typisch Karrierefrau. Von heute auf morgen habe ich einen Knubbel in der Brust gespürt und war direkt bei meiner Frauenärztin, die den Knubbel untersucht und als harmlos abgestempelt hat. Bei zwei weiteren Terminen wurden meine Sorgen erneut als nicht notwendig dargestellt, aber ich habe auf weitere Untersuchungen bestanden. Nach der Auskunft des Arztes bin ich in den Urlaub geflogen und wurde drei Tage später mit einem Anruf von meiner Gynäkologin geweckt. Am Telefon wollte sie mir erst keine Details sagen, aber auf erneute Nachfrage, hat sie mir meine Diagnose trotzdem mitgeteilt: Krebs. Der Urlaub war damit gelaufen. Mit der Diagnose wurde ich krankgeschrieben und die Therapie zog sich circa über ein Jahr. Man verändert sich in der Zeit enorm und ich habe gelernt, andere Prioritäten zu setzen. Somit hatte ich keine andere Wahl, als mich beruflich neu zu orientieren und zu überdenken, was ich tatsächlich mit meinem Leben machen möchte.

