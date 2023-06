Fußball

04:00 Uhr

Frauen zahlen weniger als Erwachsene: Diskussion um Eintrittspreise auf Unterfrankens Fußballplätzen

Plus Auf vielen Fußballplätzen in der Region zahlen Frauen noch einen reduzierten Preis - wie Rentner oder Menschen mit Behinderung. Einige Vereine finden: Es ist Zeit, das zu ändern.

Von Michi Bauer

Erwachsene 9 Euro, Frauen 7 Euro. So stand das vor knapp zwei Jahren bei einem Pokalspiel am Sportplatz des Landesligisten Alemannia Haibach. Bis heute ist das eher die Regel: Frauen gelten auf Sportplätzen offenbar nicht immer als Erwachsene. Auf manchen Sportplätzen stehen Frauen am Kassenhäuschen in derselben Spalte wie andere ermäßigte Gruppen - etwa Rentner oder Menschen mit Behinderung.

Frauen müssen, wenn sie ein Amateurfußballspiel besuchen wollen, am Kassenhäuschen fast überall weniger bezahlen als Männer. Auf Kreisebene ist sogar weitverbreitet, dass Frauen überhaupt nichts bezahlen.

