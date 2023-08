Sinneswandel bei Freia Lippold-Eggen: Die AfD-Politikerin aus Bad Kissingen wendet sich gegen ihre Partei

Plus Die unterfränkische Funktionärin tritt aus der AfD aus und legt nach: Im Interview spricht die Stadträtin von Parteiverbot - und dass sie sich an 1933 erinnert fühle.

Von Susanne Will

Paukenschlag im AfD-Kreisverband Unterfranken Nord: Freia Lippold-Eggen, bislang Vize-Vorsitzende, tritt aus der Partei aus. "Ich will dem Rechtsruck keinen Vorschub leisten", sagt die Stadträtin aus Bad Kissingen. Sollte er sich noch verstärken, "muss die Partei verboten werden".

Schon 2021, zur Bundestagswahl, hatte sich Lippold-Eggen als Kandidatin zwar kritisch mit ihrer Partei auseinandergesetzt. Aber damals bezeichnete sie sich als Mitglied im "Team Höcke", also Mitstreiterin von Björn Höcke, rechtsradikaler Fraktionsvorsitzender der Thüringer AfD.