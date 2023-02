Veitshöchheim

10:31 Uhr

Sissi und Claudia Stamm heute Abend nicht bei der "Fastnacht in Franken"

2019 sind in Veitshöchheim bereits Tränen geflossen: Damals war Barbara Stamm in Begleitung ihrer Töchter von den Akteurinnen und Akteuren bei der "Fastnacht in Franken" geehrt worden. Links im Sissi Stamm, rechts Claudia Stamm.

Plus "Fastnacht in Franken" heute Abend findet ohne Stamm statt: Die beiden Töchter der verstorbenen früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm haben ihren Besuch abgesagt.

Es wird sicher emotional werden heute Abend in den Mainfrankensälen zu Veitshöchheim (Lkr. Würzburg). Besucher und TV-Zuschauer dürfen gespannt sein, was sich die Akteure haben einfallen lassen, um an jene Frau zu erinnern, die wie keine zweite für "Fastnacht in Franken" stand: Barbara Stamm. Die ehemalige Landtagspräsidentin aus Würzburg trug die Fastnacht im Herzen, sie förderte das Brauchtum – und sie ging oft erst aus Veitshöchheim nach Hause, wenn die Sonne bereits aufgegangen war. "Sie war unsere Mutter der Kompanie und gehörte einfach dazu", hat Komödiant Volker Heißmann einmal über sie gesagt.

