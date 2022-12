Ski-Weltcup in Beaver Creek/USA heute live im TV und Stream: Abfahrt der Männer und Super-G 2022 - Uhrzeit, Sender, Ergebnisse

Beim alpinen Ski-Weltcup 2022/23 startet heute das Programm der Männer in Beaver Creek/USA: Infos zu Herren-Abfahrt heute und Super-G live im TV und Stream.

Noch einmal steht für die schnellen Männer im Ski-Weltcup alpin ab heute ein Speed-Wochenende in Nordamerika auf dem Programm. Live aus Beaver Creak in den USA stehen vom 2.12. bis 4.12.2022 ein Super-G und zwei Herren-Abfahrten auf dem Zeitplan.

Im Stream und TV dürfte es dabei spektakuläre Bilder geben: Die "Birds of Prey" gehört neben der Stelvio in Bormio und der legendären Kitzbühel-Streif zu den anspruchsvollsten Strecken im Herren-Weltcup alpin.

Wo wird die Abfahrt der Herren übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream beim Ski alpin? Infos und Zeitplan aktuell zur Übertragung bei ARD, ZDF oder Eurosport live im TV und in den Mediatheken hier.

Termine Ski-Weltcup Herren 2022/23: Wann finden die Männer-Skirennen in Beaver Creek/USA statt?

2.12.2022 18.15 Uhr: Herren-Abfahrt heute in Beaver Creek/USA

3.12.2022 18 Uhr: 2. Herren-Abfahrt in Beaver Creek 2022

4.12.2022 18 Uhr: Super-G der Männer in Beaver Creek/USA



Abfahrt Beaver Creek live im Fernsehen: Wer überträgt Ski Alpin heute?

Bei den Sparten-TV-Sendern wird man fündig: Eurosport zeigt die Männer-Skirennen aus Beaver Creek heute( 2.12. - 4.12.2022) live in seinen TV-Programmen. Bei ARD und ZDF läuft hingegen weiterhin "König Fußball" und die Katar-WM. Unser TV-Fahrplan für den Ski-Weltcup live aus Beaver Creek/USA:

Herren-Abfahrt in Beaver Creek am 02.12.: Live auf Eurosport 2 (Startzeit 18.15 Uhr MEZ)

(Startzeit 18.15 Uhr MEZ) 2. Abfahrt der Herren aus Beaver Creek 03.12.: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Start 18 Uhr)

und (Start 18 Uhr) Super-G der Männer in Beaver Creek am 04.12.: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Start 18 Uhr)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenlos. Zumindest im Livestream und in der Mediathek aber zeigt "Das Erste" die Männer-Weltcuprennen aus Beaver Creek live und kostenfrei.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Männer aus Beaver Creek?

Die Übertragung in der Mediathek von ARD oder ZDF sieht an diesem Wochenende so aus:

Die Ski-alpin-Weltcup-Rennen der Männer aus Beaver Creek 2022 werden auch im Livestream von Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn gezeigt, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Abfahrt in Beaver Creek 2022: DSV-Ski-Asse Thomas Dreßen und Andreas Sander wollen Aufwärtstrend bestätigen

Beim letzten Super-G in Kanada am vergangenen Wochenende konnte der Allgäuer Skirennfahrer Andreas Sander aus Burgberg überzeugen. Er wurde starker Fünfter und will seinen Aufwärtstrend bei den Abfahrten und dem Super-G in Beaver Creek weiter bestätigen.

Gespannt sein darf man auch auf Deutschlands Ski-Ass Thomas Dreßen, der in der Saison 2022/23 sein Comeback im Ski-Weltcup nach langer Verletzungspause feiert. 995 Tage nach seinem letzten Weltcup-Start legte Deutschlands bester Abfahrer in Kanada als Achter ein bemerkenswertes Comeback hin und knackte auf Anhieb die nationale WM-Norm.