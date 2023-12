Gröden-Abfahrt heute live im TV und Stream: Übertragung im ZDF (Mediathek), Eurosport, ORF - Ski Weltcup Herren (16.12.), Zeitplan und Ergebnis Super-G der Männer

Live im TV, der Mediathek und im Stream gibts heute aus Gröden den Ski-Weltcup der Herren. Am Samstag steigt die Abfahrt. Übertragen ZDF, Eurosport und ORF?

Wo wird Ski alpin übertragen? Live im TV, der Mediathek und im Stream steht heute (16.12.23) in Gröden die Herren-Abfahrt auf dem alpinen Weltcup-Programm. Der Gröden-Zeitplan sah für Freitag bereits einen Super-G vor, am Samstag steigt der Abfahrts-Klassiker der Männer in Gröden 2023.

Gibt's heute Skirennen im Fernsehen? Hier alle News und Ergebnisse zur TV-Übertragung, Live-Stream und Ausstrahlung in der Mediathek der Männer-Rennen in Gröden/Val Gardena 2023.

Ski Weltcup Herren: Zeitplan, Sender und TV-Termine aus Gröden im Überblick

Samstag, 16.12.23 - Herren-Abfahrt heute in Gröden live 11.45 Uhr: Ski alpin heute, Weltcup-Abfahrt Gröden der Männer Fernsehen : live im ZDF , Eurosport 1 und ORF 1 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek (ab 11.35 Uhr)





Freitag, 15.12.2023 - Super-G der Männer live aus Gröden 11.45 Uhr: Ski-Alpin, Weltcup in Gröden , Super-G der Herren Fernsehen : live auf Eurosport 1 und ORF 1 Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek (ab 11.33 Uhr)



Ski Weltcup Herren aus Gröden - Übertragung im Fernsehen und Mediathek: Abfahrt heute der Männer im Free-TV, Super-G beim ZDF nur im Livestream

Im Free-TV wurde der Super-G in Gröden lediglich von Eurosport 1 übertragen. Der Sender Eurosport ist nicht überall im Kabel frei empfangbar. Das ZDF bietet am Freitag einen kostenlosen Livestream.

Eine Live-Übertragung der Herren-Skrennen im Weltcup live Gröden/Italien gibt es aber auch beim ORF. ORF 1 zeigt die Rennen am Freitag und Samstag jeweils live. Das erste Programm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei zu empfangen

Gröden: Weltcup der Männer - Abfahrt live im TV-Stream und der Mediathek

Einen Livestream der Herren-Rennen (Saslong-Abfahrt heute am Samstag) aus Gröden/Val Gardena gibt es im Internet unter https://www.zdf.de/sport/sport-im-zdf-livestream-live-100.html sowie via Eurosport auf den kostenpflichtigen Streaming-Diensten discovery+, Joyn PLUS+ und DAZN.

Abfahrt live aus Gröden: Thomas Dreßen mit schleppendem Weltcup-Start

Live im Fernsehen, der Mediathek und im Stream stehen die Speedrennen in Gröden an. Bei der Abfahrt am Donnerstag hatte DSV-Skirennfahrer Thomas Dreßen einen enttäuschenden Start in die Speed-Saison erlebt. Dreßen belegte in der ersten Abfahrt von Gröden am Donnerstag nur Platz 41.

Im Super-G von Gröden am Freitag belegte er Rang 18. Simon Jocher fuhr auf Platz 20. Von ihren Teamkollegen schaffte es auf der Saslong nur noch Romed Baumann in die Top 30.

Den Sieg sicherte sich in einem spannenden Rennen der Österreicher Vincent Kriechmayr. Der frühere Weltmeister lag im Ziel gerade mal zwei Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Daniel Hemetsberger und drei Hundertstelsekunden vor dem drittplatzierten Schweizer Marco Odermatt.

Heute, Samstag (16.12.), steigt in Val Gardena dann im TV, Livestream und der Mediathek der Abfahrts-Klassiker der Männer auf der Saslong in Gröden. Im ersten Abfahrtstraining war der Allgäuer Andreas Sander schwer gestürzt.