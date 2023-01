Skifliegen am Kulm heute: TV-Übertragung und Live-Stream auf ZDF, Eurosport, ORF - Zeitplan und Programm 2023 aus Bad Mitterndorf

Skifliegen heute am Kulm live im TV und Stream: In Bad Mitterndorf steigt das erste Skifliegen 2023. Übertragen ZDF, ORF und Eurosport-Programm das Skispringen?

Wann kommt wieder Skifliegen? Zum ersten Mal im Jahr 2023 steht beim Weltcup im Skispringen ab heute das Skifliegen von der großen Schanze am Kulm auf dem TV-Programm. Der Zeitplan sieht live im Fernsehen und Livestream am Samstag und Sonntag die Wettkämpfe aus Bad Mitterndorf in Österreich vor. Heute am Freitag steigt bereits die Qualifikation am Kulm fürs Skifliegen - eines der Wintersport-Highlights 2023.

Wann gibt es Skifliegen im Fernsehen? Wann gehen die Skispringer heute an den Start? Hier alle News zur TV-Übertragung heute, Live-Stream, Ausstrahlung des Skifliegen am Kulm 2023.

Skifliegen heute live am Kulm/Bad Mitterndorf: Zeitplan, Sender und TV-Termine im Überblick

Freitag, 27.1.2023

11 Uhr: Training 13 Uhr: Qualifikation heute für das 1. Skifliegen morgen Fernsehen : live auf Eurosport 1 und im ORF Livestream : eurosport.de, DAZN , Joyn (alle kostenpflichtig)





Samstag, 28.1.2023 13 Uhr Probedurchgang 14.15 Uhr: 1. Skifliegen am Kulm (1. und 2. Durchgang) Fernsehen : live im ZDF , auf Eurosport 1 und im ORF Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek, eurosport.de, DAZN , Joyn (letztere drei kostenpflichtig)





Sonntag, 29.1.23 12.45 Uhr: Qualifikation 2. Springen 14.15 Uhr: 2. Skifliegen am Kulm (1. und 2. Durchgang) Fernsehen : live im ZDF , auf Eurosport 1 und im ORF Livestream : ZDF Sportstudio live Mediathek, eurosport.de, DAZN , Joyn (letztere drei kostenpflichtig)



Kulm: Skifliegen heute live im Fernsehen und TV-Stream

Die Wettkämpfe im Skifliegen heute am Kulm werden also live und kostenlos im Free-TV gezeigt. Auch einen Livestream gibt es im Internet unter zdf.de/sport sowie auf den privaten Streaming-Diensten, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an.

Was ist der Unterschied zwischen Skifliegen und Skispringen?

Beim Skifliegen sind die Schanzen größer als beim Skispringen. Das bedeutet: Sowohl die Anlaufspur, als auch der Aufsprunghang sind länger, durch die höheren Geschwindigkeiten im Anlauf und beim Flug sind wesentlich größere Weiten möglich.

Der aktuelle Weltrekord im Skifliegen liegt bei 253,3 Metern. Der Österreicher Stefan Kraft flog 2017 in Vikersund/Norwegen weiter, als jemals ein Mensch mit Skiern zuvor und danach. Zum Vergleich: Beim Skispringen von einer Großschanze liegen die Weiten in der Regel zwischen 130 und 150 Metern.

Aktuell gibt es vier Skiflug-Schanzen, von denen die Skispringer regelmäßig ihre Wettbewerbe austragen: der "Kulm" in Bad Mitterndorf/Österreich, Planica/Slowenien, Vikersund/Norwegen - und im Allgäu die Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf. Der nächste Skiflug-Weltcup in Oberstdorf findet voraussichtlich im Winter 2023/24 statt.

Die Wettbewerbe im Skifliegen zählen zum Skisprung-Weltcup 2022/23.

Skifliegen am Kulm heute ohne die Allgäuer Karl Geiger und Philipp Raimund

Die deutschen Skispringer treten am Kulm ohne Team-Weltmeister Karl Geiger beim Skiflug-Weltcup an. Der formschwache Oberstdorfer soll wie Youngster Philipp Raimund trainieren. "Mit Karl wollen wir an seinen Basissprüngen arbeiten, um ihn bestmöglich auf den Heim-Weltcup in Willingen vorzubereiten", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Geiger hatte zuletzt im japanischen Sapporo nur die Plätze 20, 22 und 34 belegt. Für das erste Skifliegen der Saison sind Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke und Justin Lisso nominiert.