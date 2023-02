Oberweißenbrunn

04.02.2023

Skihütten-Schluss am Arnsberg in der Rhön: Ein letzter Lumumba auf das Lebenswerk

Die Lumumba-Hütte am Arnsberg schließt. Lilo und Erich Degand müssen aus personellen Gründen den Betrieb aufgeben. 50 Jahre gab es die Skihütte.

Plus Zahllose Skifahrer haben sich in ihr aufgewärmt. 50 Jahre lang hat die Familie Degand dort den Einkehrschwung ermöglicht. Doch jetzt muss die Lumumba-Hütte in der Rhön schließen.

Schweiß, viel Schweiß ist hier geflossen, viel tauender Schnee von Tausenden Skischuhen. Und wer genau hinsieht, findet auch ein paar Tränentropfen auf dem eiskalten Boden der Skihütte Lumumba am Arnsberg-Doppellift in der Rhön. Eine Ära ist zu Ende gegangen. Lilo und Erich Degand haben den Hüttenschlüssel für immer umgedreht. Nach 50 Jahren.

