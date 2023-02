Ebertshausen

17:00 Uhr

Skurrile Faschingstradition: Wie das Dorf Ebertshausen Neubürger am Rosenmontag im Dorf willkommen heißt

Altbürgermeister Klaus Katzenberger, Bürgermeister Johannes Grebner und Gemeinderat Gerhard Kamusin sitzen beim traditionellen "Gemeesuff" am sogenannte Herrentisch in Ebertshausen.

Plus Seit Urzeiten feiert der Ort im Landkreis Schweinfurt den "Gemesuff" am Rosenmontag. Was hinter der eigenartigen Tradition steckt und welche Premiere es gab.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Dass die Menschen, allen voran die Männer, in ihrem Heimatort wohl eine gewisse Eigenart besitzen, wissen Maximilian Nossek und Rudolph Veit aus Ebertshausen, einem Ortsteil der Gemeinde Üchtelhausen, wohl spätestens seit diesem Jahr etwas genauer. In weißer Schürzte zapfen die beiden jungen Männer zusammen eine Maß Bier nach der anderen und hieven die Krüge samt Tellern voller Weißwürste und Brezeln in den Gastraum nebenan. Dort sitzen rund 50 Herrschaften, die bei ausgelassener Stimmung Karten spielen und sich über die vergangenen Monate austauschen.

