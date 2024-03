Frickenhausen

11:00 Uhr

So feiert Frickenhausen seine neue Fränkische Weinkönigin

Plus Lisa Lehritter ist die neue Fränkische Weinkönigin. Seit der Wahl am Freitag feiert ihr Heimatort Frickenhausen die neue Königin.

Von Dominik Pfister

"Wir sind stolz auf unsere Lisa!" Und: "Das ist ein Stück Geschichte, das wir miterleben dürfen." So klingen die Sätze, die man bei der Aufstellung zum Festumzug so oder so ähnlich öfters hört. Später wird Volkmar Halbleib gar von einem "Jahrhunderttag" sprechen. Denn Carmen Stumpf war 1975 die letzte Fränkische Weinkönigin aus Frickenhausen. Da sei die Jury noch von Ort zu Ort gefahren, um mit den Kandidatinnen Interviews zu führen, erinnert sich eine Zuschauerin. Heute läuft die Wahl zur Fränkischen Weinkönigin eher wie ein Casting ab. In Aschaffenburg traten drei Kandidatinnen in den Wettstreit um das Amt, Gewinnerin: Lisa Lehritter aus Frickenhausen im Landkreis Würzburg.

In Frickenhausen wurde die Weinköniginnen-Wahl am Freitag live im Benefiziatenhaus übertragen. Und egal, wie es am Ende ausgehen sollte: eine After-Show-Party war in dem Ort auf jeden Fall geplant. Und dann gab es mit dem Sieg tatsächlich etwas zu feiern: "Wir haben Lisa abends mit Fackeln empfangen und bei ihr in der Scheune gefeiert. Eins steht fest: Wir Frickenhäuser können feiern." erzählt Valentin Reinhard, Vorsitzender des Faschingsvereins, der das Benefiziatenhaus als Vereinsdomizil nutzt.

