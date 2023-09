Würzburg

04:00 Uhr

So kam es zur Messerattacke vor Stift Haug in Würzburg – Eine Rekonstruktion der Tatnacht

Nach der tödlichen Messerattacke in der Haugerpfarrgasse in Würzburg am frühen Sonntagmorgen kommen immer neue Details ans Licht.

Von Gina Thiel

Was in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags in Würzburg passiert ist, scheint noch immer kaum fassbar. Während Freunde, Bekannte und Angehörige um das 28-jährige Opfer der Messerattacke trauern, wurde der mutmaßliche Täter am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Und auch Zeuginnen und Zeugen, darunter zwei Türsteher des Studios, die in der Nacht im Dienst waren, haben sich gemeldet. Nach mehreren Gesprächen der Redaktion mit Betroffenen stellt sich der Ablauf in der Tatnacht so dar:

