So trotzt Markus Fischer mit seinem Gasthof in Sulzheim dem Gastro-Sterben auf dem Land

Plus Auch im Landkreis Schweinfurt schließen immer mehr Restaurants, Kneipen und Gasthöfe. Um dem zu entkommen, setzt der Goldene Adler in Sulzheim einen klaren Fokus.

Von Christoph Sommer

Ob in der Stadt oder auf dem Land – überall schließen gastronomische Betriebe. Während in der Stadt schon oft der nächste Pächter bereitsteht, steht in vielen Gemeinden der einzige Gasthof dann erstmal leer. "Im Steigerwald hat man früher gesagt: Hier gibt es gute Portionen für wenig Geld", sagt Markus Fischer. In den vergangenen Jahren hätten aber dennoch viele Gaststätten der Region geschlossen.

Gemeinsam mit Vater Dieter führt er den Goldenen Adler im Ortskern des 2000-Einwohner-Dorfes Sulzheim. Seit Generationen ist der Landgasthof in Familienhand. Vor welchen besonderen Herausforderungen steht die Gastronomie auf dem Land? Was müssen Gastronominnen und Gastronomen machen, um den Betrieb hier zukunftsfähig zu halten?

