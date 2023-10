Sulzheim

16:00 Uhr

So wird Halloween in Sulzheim gefeiert: Hereinspaziert ins "Labyrinth des Grauens" der Familie Kirbye!

Schaurig liebt es Liane Kirbye: Zu Halloween verwandelt sich der Garten der Familie in ein "Labyrinth des Grauens". Grusel-Fans dürfen am Dienstagabend gerne vorbeikommen.

Wenn am Dienstagabend die Dämmerung anbricht, dann kann das Gruselvergnügen beginnen. Liane Kirbye ist schon voller Vorfreude, kann es kaum mehr erwarten. Die Deutsch-Amerikanerin kennt eine Woche vor Halloween kein anderes Thema mehr. Alles dreht sich um den im Heimatland ihres Vaters geliebten, schaurigen Brauch in der Nacht zu Allerheiligen. Wie jedes Jahr hat sie sich eine Woche Urlaub genommen, um alle Vorbereitungen zu treffen. Damit es auch heuer am Abend des 31. Oktober heißt: Hereinspaziert ins "Labyrinth des Grauens" von Sulzheim!

In diesem Jahr dürfen wagemutige Kleinkinder (gerne zusammen mit ihren Eltern), Jugendliche und Junggebliebene das "Reich der Toten" betreten. Dort werden sie nicht nur Totenköpfe, Grabsteine, Skelette, schwarze Katzen oder Horror-Kürbisse hautnah erleben, sondern auch blutrünstige Monster, schreckliche Gestalten und grauenhafte Momente. Allen sensiblen Gemütern sei das im Vorfeld ausdrücklich mitgeteilt.

