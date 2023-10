Arnstein

20.10.2023

Solarpark Erlasee bei Arnstein: Eine GbR bietet privaten Besitzern jetzt den 500-fachen Preis für ein Solarmodul

Plus Bald endet die Laufzeit des Solarparks und bisher hatten die Investoren nur das Angebot, ihre Module für einen Euro zu verkaufen. Wie viele eingeschlagen haben, ist nicht bekannt. Ende Oktober ist nun der nächste Stichtag.

Von Karlheinz Haase Artikel anhören Shape

Den Besitzern der beweglichen Solarmodule im Solarpark Erlasee bietet sich derzeit eine neue Möglichkeit: Sie können ihre sogenannten Mover für jeweils 500 Euro an die Erlasee Liegenschaften GbR verkaufen – vorausgesetzt sie haben noch nicht eingewilligt, die Mover für jeweils nur einen Euro an die S.A.G. Solar Development & Construction beziehungsweise die Raising Power GmbH abzugeben. Verkaufen würden die Investoren zu Anfang 2025, der Käufer könnte dann noch ein Jahr lang an der Einspeisevergütung verdienen, bevor das Ende der Laufzeit des Solarparks erreicht ist.

Der Erlasee Liegenschaften GbR gehört die 85 Hektar große Fläche des Solarparks. Wer steckt dahinter? Laut Grundbuch besteht die GbR aus der SQES GmbH (Berlin) und der Sycamore GmbH (Berlin). Der Mover-Besitzer Wolfgang Holzinger hat hinter diesen Firmen die Namen Thomas Krupke und Thomas van Aubel gefunden. Letzterer ist Rechtsanwalt in Berlin. Und Krupke wurde in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach dem Bau des damals in seiner Art weltweit größten Solarparks Erlasee durch die Solon AG als "Sonnenkönig" gefeiert. Er war bei Solon Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand.

