Würzburg

17:00 Uhr

Sommerbaustellen 2023 in Würzburg: Auf diese Sperrungen und Behinderungen müssen Sie im Straßenverkehr achten

Pressetermin an einer der Würzburger Baustellen: Blick auf die derzeit gesperrte Unterführung am Europastern.

Plus Unter anderem wird der Mainkai ab der Einmündung Karmelitenstraße in Richtung Juliuspromenade zeitweilig zur Einbahnstraße: Alles, was in den nächsten Wochen geplant ist.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Auch in diesem Jahr kommen zu den bekannten Dauerbaustellen im Stadtgebiet während der Sommerferien einige weitere dazu: Das städtische Tiefbauamt, die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) und die Mainfranken Netze GmbH (MFN) sowie die Deutsche Telekom wollen das geringere Verkehrsaufkommen während der Ferienzeit wieder nutzen, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.

Ihr Ferienbauprogramm stellt das städtische Baureferat seit vielen Jahren unter dem Titel "Sommeroffensive Sichere Straße" vor. Dieses Mal erläuterten Baureferent Benjamin Schneider und Tiefbau-Chefin Annette Messerer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einer der Dauerbaustellen in der komplett gesperrten Urlaubstraße an der Unterführung am Europastern, was im August und September geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen